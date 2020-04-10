Salgının ilk zamanlarında zor zamanlar geçiren Çin'e ilk yardım elini uzatan ülkelerden biri Türkiye oldu.

Türkiye, Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yükleyerek yardımların Çin halkına ulaşmasını sağlamıştı.

Çin'in önemli gazetelerinden Halkın Günlüğü, gelişmeyi "Türkiye, Çin'e tıbbi malzeme yardımı tedarik ediyor." başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ülkesinin en ihtiyaç duyduğu dönemde yaptığı yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkür etmiş, "Çin, Türkiye’ye salgında en ihtiyaç duyduğu dönemde yaptığı yardımdan dolayı çok teşekkür ediyor. Bu yardım Türkiye’nin Çin’e karşı sahip olduğu dostane tavrın kanıtı olmuştur." demişti.

AB'nin sırt çevirdiği İtalya ve İspanya'ya yardım eli

Salgının Avrupa'ya yayılması Avrupa içindeki dengeleri de bozdu. Avrupa Birliği ülkeleri virüse karşı gerekli dayanışmayı göstermekte geç kaldı.

Bu durumdan en çok etkilenen, salgının Avrupa'daki üssü haline gelen İtalya oldu. Onu virüsten dolayı zor günler yaşayan İspanya izledi.

İmkansızlıklar ve tıbbi malzeme yetersizlikleri ile boğuşan bu iki Avrupa ülkesine koronavirüsle savaşta yardım elini Türkiye uzattı.

Mevlana'nın sözleri ile dayanışma mesajı

Askeri uçakla gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ve “Türkiye’den İspanyol halkına sevgilerle” sözü yer aldı.

İki ülkeden de Türkiye'ye teşekkür mesajları iletildi.

Türkiye, Balkanlar'dan gelen yardım talebine sessiz kalmadı

Koronavirüs salgını ile mücadele sürerken Balkanlar'dan da bir yardım talebi geldi. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'den yardım talep ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine Türkiye, içinde Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'nın bulunduğu 5 Balkan ülkesine yardım gönderme kararı aldı.

Bir uçak dolusu tıbbi malzeme hazırlanarak Ankara'dan yola çıktı. 5 Balkan ülkesine yardımları ulaştıran askeri uçak aynı gün yurda dönüş yaptı.

Gönderilen yardımlarda yine Hz. Mevlana'nın o sözleri vardı.

NATO'dan Türkiye'ye övgü

NATO, Türkiye'nin Balkan ülkelerine yaptığı yardımlara ilişkin, "Türk inisiyatifi, müttefiklerin COVID-19 pandemisiyle mücadelesinin en son örneğidir." değerlendirmesiyle Türkiye'ye övgülerini iletti.

İngiltere'ye yardım eli

Türkiye, COVID-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye de tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

1 uçak dolusu tıbbi malzeme yine Hz. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu kolilerle İngiltere'ye doğru yola çıktı.

İngiltere'ye yarın da tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi planlanıyor.