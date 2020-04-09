NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'ya tıbbi malzeme sağlandığı belirtildi.

Maske, tulum ve test kitlerinden oluşan malzemelerin Ankara'daki Etimesgut Hava Üssü'nden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir askeri uçakla gönderildiğine değinilen açıklamada, kargoların üzerinde Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözünün yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersek'in NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi (EADRCC) aracılığıyla yardım talebinde bulunduğu anımsatılarak, "Türk inisiyatifi, müttefiklerin COVID-19 pandemisiyle mücadelesinin en son örneğidir" ifadeleri kullanıldı.