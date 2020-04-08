Yardım talebinde bulunan beş Balkan ülkesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, başkent Priştine'deki Adem Jashari Havalimanı'nda Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin danışmanı Ardian Arifaj, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran tarafından karşılandı.

Kosova Sağlık Bakanı Vitia, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'ye teşekkür ederek, salgınla daha kolay ve iyi bir şekilde başa çıkmaları adına Kosova halkı için önemli bir yardım aldıklarını söyledi.

Yardımlara en çok sağlık personelinin sevineceğini dile getiren Vitia, "İyi dostlar kötü günde belli olur. Kosova ile aynı şekilde bu sorunlarla mücadele eden dostlarımızın bize, Kosova halkına yardım etme imkanı ve zamanı bulmaları sadece bir dayanışma örneği değil aynı zamanda bir insanlık, kutsal bir şey" diye konuştu.

Büyükelçi Sakar da yardımların cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine gerçekleştiğini hatırlattı.

Sakar, "Kosova'ya bugün teslim ettiğimiz yardımlar arasında maske, tulum, eldiven, göz/yüz koruyucularının yanı sıra Kovid-19 tanı testleri ve salgınla mücadelede kullanılacak diğer ekipmanlar var. Bunların Kosova'daki hastalara şifa vermesini, ilaç olmasını diliyoruz" dedi.

Arifaj da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözün hayata geçtiğini söyleyerek, Erdoğan'ın Thaçi'ye hitaben mektubunu da teslim aldığını kaydetti.

Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan sabah kalkan A400M tipi kargo uçağı Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından yardımları Kosova'ya ulaştırdı.

Uçaktaki yardım malzemelerinin üzerinde, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" ifadeleri yer alıyor.

Türkiye, geçen hafta da İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardımda bulunmuştu.