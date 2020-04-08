Haber Giriş: Kaynak: AA
Pamukova'da 525 paket kaçak sigara ele geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan operasyonda 535 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Elperek Mahallesi'ndeki boş bir dükkanda kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon yaptı.
Operasyonda 525 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.İ. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
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