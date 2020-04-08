Türkiye, Avrupa ülkelerine tıbbi yardımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İtalya ve İspanya'ya giden yardımlar bu hafta 5 Balkan ülkesine gönderiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya gönderilecek. Malzemelerin içerisinde tulum, maske ve tanı kitleri bulunuyor.

5 ülkeye teslim edip aynı gün geri dönecek

Askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Havalimanı’ndan sabah saatlerinde havalandı. Uçak ilk teslimatı Sırbistan'a yapacak. Daha sonrasında ise Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya yardımlar iletilecek, aynı gün içerisinde yardım uçağı geri dönecek.

Ayrıntıları TRT Haber muhabiri Doğancan Aksoy Ankara Etimesgut Havalimanı’ndan aktardı.

Türkiye Balkanlar’a yardım elini uzatıyor. Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’ya tulum, maske ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemeleri gönderiliyor. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy Ankara Etimesgut Havalimanı’ndan aktardı. pic.twitter.com/7vB3uBnSMP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2020

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabı üzerinden yardımların fotoğraflarını paylaştı.