Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Operasyonlarımız aralıksız devam edecek." denildi.
Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/bo5cBMPZEE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 09:11
Sıradaki Haber
Atama kararları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz