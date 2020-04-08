Haber Giriş: Kaynak: AA
Erbaş'tan Vefa Koordinasyon Grupları'na destek açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi COVID-19 sürecinde de Vefa Koordinasyon Grupları ile insanımızın yanındayız. Bizim cami içi görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlerimiz de var. Görevlerimiz sadece camilerin görevleri değil, mahallenin, ilçenin şehrin görevleri. Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor."
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi KOVİD-19 sürecinde de Vefa Koordinasyon Grupları ile insanımızın yanındayız. pic.twitter.com/ftWuGV6U6x— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 7, 2020
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