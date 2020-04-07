Biri Anadolu yakasına yapılıyor, diğeri Avrupa yakasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu İstanbul'da inşa edilecek iki salgın hastanesi için çalışmalar vakit kaybetmeden başladı.

Avrupa Yakası4nda salgın hastanesi eski Bakırköy spor tesislerinin bulunduğu arazi üzerine yapılıyor. Çalışmalar 7/24 devam ediyor. Atatürk Havalimanı yakınındaki alanda hummalı bir çalışma var. Buradaki hastane 700 yatak kapasiteli olacak.

İstanbul'un diğer yakasında ise çalışmalar, Sancaktepe'de sürüyor.

Hastane, eskiden askeri havaalanı olarak kullanılan ancak sonrasında şehir hastanesi olarak projelendirilen noktaya inşa ediliyor.

İstanbul Sancaktepe'ye inşa edilecek bin yataklı sahra hastanesinin yapım çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Onlarca iş makinesi yüzlerce işçi hastaneyi hizmete açmak için karınca misali çalışıyor.

Koronavirüsün en yoğun görüldüğü İstanbul'daki hastanelerde, şu an için bir sıkıntı yok. Ancak önlemler kapsamında,, iki salgın hastanesinin yapılmasına karar verildi. Hastaneler ihtiyaç halinde kullanılacak...

Doktor misafirhanelerinin de yer aldığı hastaneler, taşınabilir çelikten inşa ediliyor.

Hastanelere, yoğun bakım ihtiyacını karşılayacak teknik donanım sağlanacak. Bunların arasında solunum ekipmanları da yer alacak.

Hastanelerin yapımının 45 günde tamamlanması planlanıyor.