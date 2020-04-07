Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.



Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/sTzKzEZslc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak, "Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

