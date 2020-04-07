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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin,Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2020
Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/sTzKzEZslc
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak, "Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Berat Kandili recep tayyip erdoğanSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 22:04
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