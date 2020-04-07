Vodafone Türkiye, yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL’lik katkı sağlayacak.

Vodafone Türkiye açıklamasına göre, amaç odaklı şirket olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, yeni tip koronavirusle mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL katkıda bulunacak.

Dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirus salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyayla, koronavirus tedbirlerinden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara yardım edilmesi amaçlanıyor.

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ile Erdemir Maden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 8 milyon lira bağış yaptı.

Kampanyaya, Erdemir 5,5 milyon, Erdemir Maden ise 2,5 milyon olmak üzere toplam 8 milyon liralık katkı sağladı.

Erdemir'den yapılan açıklamada, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen kampanyaya bağışta bulunulduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hayata geçirilen kampanya kapsamında büyük küçük demeden yapılan her bir destek büyük önem taşıyor. Erdemir ve Erdemir Maden olarak böyle anlamlı bir kampanyaya destek vermekten dolayı gurur duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kampanyanın özellikle koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetini geçici süreliğine sonlandıran iş kollarında çalışanlara ve diğer ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla gelir yaratılması konusunda büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Erdemir'in ayrıca Ereğli Kaymakamlığı ile iş birliği içerisinde bölgede hizmet veren sağlık çalışanlarına Erdemir Konukevi'nde konaklama imkanı sunduğu aktarılan açıklamada, bölgede çeşitli lokasyonlarda konaklayan sağlık çalışanlarına yemek servisinde bulunan Erdemir'in, Ereğli Vefa Koordinasyon Grubu'nun 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik çalışmalarına katkı sağlamak üzere şoförlü araçları ile ulaşım hizmeti verdiği belirtildi.

HEKTAŞ'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

HEKTAŞ'tan yapılan açıklamada dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek verildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinci ile gıda temininin sürdürülebilirliğinin sağlanması hususunda üstümüze düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu zor dönemde, birlik ve beraberlik ruhu ile dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu zor zamanda da daima olduğu gibi milletimizin yanındayız."

Ahlatcı Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 510 bin lira bağış

Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 510 bin lira bağışta bulunduklarını belirtti.

"Tarihe nice destanlar yazmış milletimizin bu küresel felaketin de üstesinden geleceğine inanıyoruz." ifadesini kullanan Ahlatcı, "Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz. Bu güven ve inançla 3 bin 300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğimizi, tersine, istihdamımızı yüzde 10 artırarak başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." dedi.

Merkezi Çorum'da bulunan Ahlatcı Holding, altın ve döviz, enerji, sağlık, otomotiv, AVM sektörlerinde 36 şirketle faaliyet gösteriyor.

Burgan Bank'tan Kovid-19 salgınıyla mücadele için 2 milyon TL destek

Burgan Bank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, toplumsal dayanışmaya destek olmak ve ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 milyon TL bağış yapacağını duyurdu.

Burgan Bank'tan yapılan açıklamada, bankanın, Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadelede, alınan tedbirlere ek olarak, toplumsal dayanışmaya ve mücadeleye katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Salgının ekonomik açıdan neden olduğu olumsuz etkileri azaltmak ve gerekli tüm ihtiyaçların karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 2 milyon TL ile destek olunacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için mücadelemizi sürdürüyor, birlik ve beraberliğimiz için aksiyonlar alıyoruz. Ülkemize verdiğimiz desteğin maddi ve manevi mücadeleyi güçlendirmesi en büyük dileğimiz. İçinden geçtiğimiz bu alışılmışın dışındaki süreci dayanışma ruhu ile atlatacağımıza inanıyoruz."

Açıklamada, "Salgınının ekonomik etkilerinden müşterilerimizi korumak amacıyla hazırlanan ve kısa önce devreye alınan çalışmaya göre, 30 Nisan’a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde 30 Haziran 2020’ye kadar ötelenecek. Bu imkandan yararlanmak isteyen Burgan Bank müşterilerinin iletişim merkezi veya şubeler üzerinden başvuru yapması yeterli olacak." kaydedildi.

FİBA Grubu'ndan koronavirüsle mücadeleye 12 milyon TL'lik destek

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele ve kamu yararına yönelik destek çalışmalarına bugüne kadar 5,5 milyon TL katkı sağlayan FİBA Grubu, söz konusu tutarı bundan sonraki maddi ve ayni desteklerle 12 milyon liraya çıkaracak.

FİBA Grubu'ndan yapılan açıklamada, grup şirketlerinin faaliyet gösterdikleri alanlardaki uzmanlıklarının ve imkanlarınlarının sağlık personeli için harekete geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, Fiba Perakende'nin uzun nöbet dönemlerinde kıyafet desteği, Fiba Faktoring'in koruyucu sağlık ekipmanı, Gelecek Varlık'ın tıbbi cihaz, Swissotel The Bosphorus'un konaklama ve yemek, Özyeğin Üniversitesi'nin ise siperli maske üretimi desteği verdiği belirtildi.

Fibabanka, Fiba Emeklilik, Fiba Faktoring ve Fina Enerji'nin katkılarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağışlandığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar gerçekleşen katkıları 5,5 milyon TL'ye ulaşan FİBA Grubu'nun, koronavirüs salgınıyla mücadeleye maddi ve ayni desteklerle birlikte toplam 12 milyon TL'lik kaynak ayırdığı kaydedildi.

"İhtiyaçlar doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, salgınının gelişimini yakından takip ederek ihtiyaçlar doğrultusunda destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kalplerin beraber ve dayanışma içinde attığı bir dönemden geçtiklerini kaydeden Özyeğin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kalben kenetlenip salgınla mücadeleyi milletçe göğüslediğimiz, hem bireysel hem kurumsal olarak sorumlulukla hareket ettiğimiz takdirde bu zorlu süreci daha hızlı ve az kayıpla atlatacağımız şüphesiz. Toplumun her kesiminden Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destek son derece anlamlı. Bununla birlikte herkesin uzmanlık alanı ve imkanları ölçüsünde çorbada tuzunun bulunması da çok değerli. Azın çoğun değil, dayanışmanın önem kazandığı bu süreçte biz de FİBA Grubu olarak tüm grup şirketlerimizi hızla harekete geçirdik."

Özyeğin, salgınla mücadeleye en etkili şekilde destek olabilmek için ayırdıkları maddi ve ayni kaynakların, başta sağlık çalışanları ve hastalar olmak üzere tüm millete güç vermesini, en kısa zamanda sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelinebilmesini temenni etti.