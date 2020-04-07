Patlamayla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den geldi.

Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir.



Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 7, 2020

Twitter hesabından paylaşım yapan Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır" denildi.

Roketsan'dan açıklama

Roketsan'dan yapılan açıklada ise patlamanın personelden arındırılmış alanda meydana geldiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizde, personelden arındırılmış uzaktan kontrollü üretimin yapıldığı binada bir kaza yaşanmış olup kaza esnasında herhangi bir can kaybı olmamıştır. Kazanın olduğu tesise uzak mesafede bulunan 3 personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Kazanın nedeni ile ilgili incelemelerimiz devam etmektedir.