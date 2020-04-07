Bugün, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere ilk plazma bağışı alındı. İlk bağışı yapan kişiyse daha önce virüse yakalanan ve sağlığına kavuşan bir sağlık çalışanı. Ağır durumda olan vakalara umut olacak.

Koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı oldu. Detayları @trthaber muhabiri Cansu Doğan aktardı. pic.twitter.com/nndL93WlRF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2020

Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay'ın ilk plazma bağışçısı oldu. Genel Başkan Kerem Kınık'ın da yer aldığı plazma alma işlemi Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde yapıldı.

Bir haftada 6 hastaya umut

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını belirtti.

Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğine dikkat çekti.

Plazma tedavisi nedir?

Hastalığı geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş olanlarda koronavirüsün bünyeye girmesiyle oluşan bir antikor mevcut. Bu antikor insan plazmasında yani serum denilen kanın sarı sıvı kısmında bulunuyor.

Antikor, diğer hastalara, özellikle entübe ya da yoğun bakımdaki akciğer harabiyeti, doku harabiyeti olmuş ağır hastalara uygulandığında doku rejenerasyonu açısından ya da yıkımın azaltılması açısından olumlu bir katkı veriyor.

Kimler plazma bağışçısı olabiliyor?

Hastalığı atlatmış ve elinde hasta olduğuna dair belgesi olan kişiler. (Yani laboratuvar testlerinde pozitif çıkmış ve iyileştiğine dair üzerinden 14 gün geçtikten sonra yapılan tetkiklerde hastalık emaresine rastlanmamış kişiler)

Kınık, buna bağlı olarak plazma bağışçısı olabilecek kişileri şöyle sıraladı:

- Kan verebilecek bağışçılar. (Yani başka hastalıkları olmayan, Hepatit B gibi.)

- Erkekler ve gebe kalmamış kadınlar. (Çünkü plazma tedavisinde gebe kalmış annelerde doku-organ uyuşmazlığı gibi durumlar yaşanıyor.)

Bu özellikleri taşıyan vatandaşların plazmaları hastalara uygulanabilecek.