Görüşmelere ilişkin ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise 11 ülkenin daha dışişleri bakanları ile telekonferans görüşmesi yaptığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "Kanada, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Endonezya, Fas, Fransa, GüneyAfrika, Peru ve Singapur'dan mevkidaşlarımızla 4'üncü telekonferans görüşmesini yaptık. COVID-19 ile etkin bir mücadele için tıbbi malzemenin temin ve tedariki konularını değerlendirdik" dedi.