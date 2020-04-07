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Türk Eczacıları Birliğinden maske açıklaması
[Fotoğraf: AA ]
Türk Eczacıları Birliği, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" açıklamasını yaptı.
Ücretli maske satışının yasaklanması kararıyla ilgili Türkiye Eczacılar Birliğinden açıklama geldi.
Eczacılar Birliği yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır."
Etiketler: son dakika maske eczanelerde maske satışı eczaneSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 12:14
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