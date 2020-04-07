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Araçların egzoz emisyon ölçüm süreçleri ertelendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini açıkladı.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek.— Murat KURUM (@murat_kurum) April 7, 2020
Etiketler: egzoz ölçümü erteleme covid-19 koronavirüs bakan kurumSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 11:57
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