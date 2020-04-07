Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasının satır başları şöyle;

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur.

Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek.

Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor.

Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır.

Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz.

Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık.

Covid-19'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 892, vefat sayısı 76 oldu. Toplam vefat sayısı 725'e ulaştı.

Covid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1582 oldu.

Bugün itibarıyla toplam test sayısı 228 bin 868'e, vaka sayısı ise 34 bin 109'a ulaştı.

Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla.

Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10.