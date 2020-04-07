Kavgaya karışanlar, kumar oynayanlar, yasağa rağmen iş yerini açık tutanlar. Sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza yağdı.

İstanbul'un Fatih ve Sultanbeyli ilçelerinde kumar oynatılan iki kahvehaneye baskın yapıldı. İkisi iş yeri sahibi, 7 kişiye para cezası kesildi.

Düzce'de de bir iş yerinde kumar oynatan 4 kişiye 4 bin 300'er lira para cezası verildi.

Sinop, Denizli ve Kırıkkale'de 5 adrese baskın düzenlendi, 55 kişi para cezası aldı.

Ankara Mamak'ta nişandan sonra sokakta halay çeken 8 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. 8 kişiye toplamda 5 bin 894 lira ceza yazıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kavga ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye para cezası kesildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kavga eden 6 kişiye 18 bin 900 lira, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde de 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Burdur'da kasten yaralama ve mala zarar verme olaylarına karışan 16 şahsa, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanununa istinaden toplam 50 bin 400 lira ceza verildi.

Erzincan'da yasakların başladığı günden bu yana, kural ihlali yapan 5 işletmeci ile 314 kişiye, toplam 848 bin lira ceza yazıldı.

Bitlis'te denetimlere uymayan 4 işyeri mühürlendi.

Bolu'da, İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinde gereksiz yere bulunan ve maske takmayan 8 kişiye 24 bin 150 lira para cezası kesildi.

