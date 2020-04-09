Haber Giriş: Kaynak: AA
Nijerya'da 2 bini aşkın mahkuma koronavirüs affı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında 2 bin 600 mahkuma af çıkarıldı.
Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbeshola, basına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkede COVID-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla 2 bin 600 mahkum hakkında af kararı verdiğini belirtti.
Bu kararın hapishanelerdeki sıkışıklığı azaltmak için alındığını kaydeden Aregbeshola, af çıkarılan mahkumların 885'inin haklarında verilen para cezalarını ödeyemeyenler olduğunu ifade etti.
Nijerya'da şimdiye kadar 276 COVID-19 vakası görülürken, 6 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 44 kişi iyileşti.
Etiketler: nijerya kovid-19 koronavirüs tedbirleri koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 17:15
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