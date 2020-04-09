Irak'ta aylar süren protestolardan sonra istifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi'nin yerine geçmek için gösterilen aday isim bir kez daha değişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Tevfik Allavi ve Adnan Zurfi'den sonra hükümet kurma görevini, geçtiğimiz günlerde siyasi partilerin üzerinde anlaştığ, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa Kazimi’ye verdi.

Salih'in bu teklifi, daha önce hükümeti kurma görevini alan Adnan Zurfi’nin görevi iade etmesi üzerine yaptı.

Mukteda Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu ile İran'a yakın Şii partilerin desteklediği Kazimi'ye, Sünnilerin meclisteki en büyük grubu Irak Güçler İttifakı ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) de destek açıklamaları yapılmıştı.

Kazimi'ye hükümeti kurma görevinin verilmesi törenine, Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Faik Zeydan ile Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin yanı sıra Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen gruplardan da temsilciler katıldı.

Irak anayasasına göre, Kazimi’nin 30 gün içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Mustafa Kazimi kimdir?

Gazeteci kökenli Kazimi, 2016’dan beri Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kazimi, 2003 öncesi yıllarda ise Irak’ın dışında Saddam Hüseyin rejimine karşı yürütülen muhalefetin safında yer almıştı.

2003 sonrası geldiği Irak’ta bazı gazetelerde yazarlık ve başyazarlık yapan Kazimi, Saddam Hüseyin dönemine ait işlenen insanlık suçları araştırmak için Irak’ın Hafızası Kuruluşu’nun da başkanlığını yürütmüştü.

Zurfi hükümeti kurma görevini iade etti

Irak’ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından 17 Mart'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adnan Zurfi, bugün başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümeti kurma görevini iade ettiğini duyurdu.

Zurfi, "Irak’ın birliğini ve yüksek çıkarlarını korumak için görevi iade ediyorum" dedi.

{ilgili-haber-474334}

Meclis'teki Şii gruplar, geçtiğimiz günlerde hükümet programını açıklayan Zurfi'ye karşı çıkmıştı ve hükümet kurma görevi için Kazimi'nin aday gösterilmesi konusunda anlaşmıştı.