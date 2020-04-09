Haber Giriş: Kaynak: AA
Bangkok'ta koronavirüs nedeniyle 10 günlüğüne alkol satışı yasaklandı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 10 günlüğüne alkol satışına yasak getirildiği bildirildi.
Bangkok Belediyesi Sözcüsü Pongsakorn Kwanmuang, şehirdeki alkol satış yasağının 10-20 Nisan'da geçerli olacağını duyurdu.
Kwanmuang, yasağın halkın toplu olarak bir araya gelmesi ve COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla getirildiğini belirtti.
Salgının yayılmasını kontrol altına almak üzere olduklarını aktaran Kwanmuang, koronavi rüsle mücadelede iş birliği çağrısı yaptı.
Ülke basınındaki habere göre, 11 büyük şehirde de COVID-19 nedeniyle alkol satışına yasak getirilmişti.
Tayland'da 2 bin 423 kişide koronavirüs tespit edilirken, salgın sebebiyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: bangkok koronavirüs alkol satışıSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 15:16
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