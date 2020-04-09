Bangkok Belediyesi Sözcüsü Pongsakorn Kwanmuang, şehirdeki alkol satış yasağının 10-20 Nisan'da geçerli olacağını duyurdu.

Kwanmuang, yasağın halkın toplu olarak bir araya gelmesi ve COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla getirildiğini belirtti.

Salgının yayılmasını kontrol altına almak üzere olduklarını aktaran Kwanmuang, koronavi rüsle mücadelede iş birliği çağrısı yaptı.

Ülke basınındaki habere göre, 11 büyük şehirde de COVID-19 nedeniyle alkol satışına yasak getirilmişti.

Tayland'da 2 bin 423 kişide koronavirüs tespit edilirken, salgın sebebiyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.