Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 396'ya yükseldi
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 213 artarak 21 bin 762'ye ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla 2 bin 396 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Ülkede son 24 saatte 237 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 7 bin 972'ye ulaştı.
COVID-19 görülen kişi sayısı bin 213 artarak 21 bin 762'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 148 artışla 2 bin 396'ya yükseldi.
Etiketler: Hollanda koronavirüs vaka sayısıSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 15:41
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