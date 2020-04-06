Hükümet kurma çabalarının devam ettiği Irak'ta, cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilen Adnan Zurfi'yi reddeden 5 Şii grup, kendi gösterecekleri aday konsunda anlaştı.

İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’nin evinde toplanan Şii isimlerin, Zurfi yerine Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa Kazimi’yi aday gösterme konusunda anlaştığı belirtildi.

Ulusal Hikmet Akımı (Şii) üyesi Hamid Mialla, "Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’nin evinde, Kanun Devleti Koalisyonu, Ulusal Hikmet Akımı, Fazilet Partisi ve Ulusal Vizyon Koalisyonunun temsilcileri arasında toplantı yapıldı. Bu sırada Zurfi yerine Mustafa Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

Mialla, Kazimi’nin adaylığı için Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e resmi talep yazısı göndereceklerini ifade etti.

Meclisteki Fetih Koalisyonu 48 milletvekiline sahipken, Kanun Devleti Koalisyonu 26, Ulusal Hikmet Akımı 19, Fazilet 5 ve Ulusal Vizyon Koalisyonunun ise 8 milletvekili var.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığını 2016'dan beri yürüten Kazimi'nin, hiçbir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor.

Şii gruplar Zurfi'ye karşı çıkıyor

İran’a yakın Şii gruplar, Amerika’ya yakın olmakla suçladığı Zurfi’nin hükümeti kurmasına itiraz ediyor.

Hükümetin 329 sandalyeli Meclisten güvenoyu alması için oturumda hazır bulunanların mutlak çoğunluğu gerekli.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Zurfi'ye vermişti.

Mecliste eski Başbakan Haydar İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015 yıllarında 3 dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü.

Necef doğumlu Zurfi'nin, Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Başbakan Abdulmehdi hükümet karşıtı protestolardan sonra istifa etmişti

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Mecliste güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.