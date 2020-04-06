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İngiltere Başbakanı Johnson geceyi hastanede geçirdi
[İngiltere Başbakanı Boris Johnson | Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Dün, akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.
27 Mart tarihinde koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Johnson, dün akşam bazı kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.
Konuya ilişkin BBC'ye açıklama yapan İskan Bakanı Robert Jenrick, Johnson'ın, geceyi hastanede geçirdiğini, bugün de bir dizi teste tabi tutulacağını belirtti.
Jenrick, Başbakanın görevinin başında olduğunu ve gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını da ifade etti.
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 934'e, toplam vaka sayısının ise 47 bin 806'ya ulaştığı bildirilmişti.
Etiketler: boris johson koronavirüs mü boris johnsonSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 10:07
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