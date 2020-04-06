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Almanya'da vaka sayısı 100 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.
Almanya'da eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede COVID-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.
COVID-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.
Almanya; ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı koronavirüs avrupa'da salgın almanyaSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 09:32
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