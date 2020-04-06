Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Japonya'da 6 aylık acil durum hazırlığı
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya basınında yer alan haberlere göre hükümet, 6 ayık bir acil durum ilan etmeye hazırlanıyor.
Japonya Haber Ağı'nda (TBS) yer alan habere göre Japon hükümeti, koronavirüs pandemisine karşı 6 ay sürecek bir acil durum ilan edecek.
TBS, söz konusu hareketin Tokyo ve 3 komşu ilin yanı sıra Osaka'yı da kapasayacağını açıkladı.
Hükümetin kararı Salı günü duyuracağı bildirildi.
Japonya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e vaka sayısı ise 4 bin 570'e yükseldi.
Etiketler: koronavirüs Japonya acil durum 6 aySon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 09:05
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