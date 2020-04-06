Japonya Haber Ağı'nda (TBS) yer alan habere göre Japon hükümeti, koronavirüs pandemisine karşı 6 ay sürecek bir acil durum ilan edecek.

TBS, söz konusu hareketin Tokyo ve 3 komşu ilin yanı sıra Osaka'yı da kapasayacağını açıkladı.

Hükümetin kararı Salı günü duyuracağı bildirildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e vaka sayısı ise 4 bin 570'e yükseldi.