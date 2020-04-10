Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Johns Hopkins University
Rusya'da koronavirüs vaka sayısında rekor artış
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının bin 786 artışla 11 bin 917'ye, can kaybının ise 18 artışla 94'e yükseldiği bildirildi.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında bin 786 kişilik artış yaşandı.
Ülkedeki 85 federal bölgenin 82'sinde vaka kaydedildiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar salgında 94 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bin 745'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 602 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:59
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