Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında bin 786 kişilik artış yaşandı.

Ülkedeki 85 federal bölgenin 82'sinde vaka kaydedildiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar salgında 94 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bin 745'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 602 bini aşmış durumda.