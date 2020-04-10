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Afganistan'da 5 banka çalışanı kurşuna dizildi
[Afganistanlı bir polis memuru. Fotoğraf: Reuters-Arşiv]
Afganistan'da 5 banka çalışanı kimliği belirsiz kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde banka çalışanı 5 kişi silahla vurularak öldürüldü.
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, Herat'a doğru hareket eden 5 banka çalışanının Ahmad Abad bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce araçtan indirilerek kurşuna dizildiğini söyledi.
Banka çalışanlarının güvenlik güçlerine haber vermeden yola çıktığını ifade eden Farhad, saldırının arkasında Taliban'ın olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.
Etiketler: Herat bölgesi Ahmed Abad AfganistanSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 12:56
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