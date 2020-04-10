Dünya genelindeki koronavirüs vakalarının yarıdan fazlası Avrupa'da görüldü. Can kayıpları hızla artıyor.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 400'ün üzerinde. Vaka sayısı ise 152 bin 500'e yaklaştı. Ülkede olağanüstü hal 26 Nisan'a kadar uzatıldı. Olağanüstü halin gelecek haftalarda kapsamının daraltılarak mayıs ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da, günlük can kaybı sayısındaki düşüş devam etti. Ülkede vaka sayısı 144 bine yaklaşırken, 18 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. İtalyan hükümeti salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları Mayıs ayından itibaren kademeli şekilde hafifletmeyi planlıyor.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı, 12 bin 200'ü geçti. Vaka sayısı ise 119 bine dayandı. 15 Nisan'da sona erecek sokağa çıkma yasağı da uzatıldı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, salgının maliyetinin hesap edilenin iki katından fazla olduğunu, geçen ay açıklanan 45 milyar avroluk maliyetin, 100 milyar avroya çıkabileceğini duyurdu.

Almanya'da vaka sayısı 116 bin 800'ü geçti. Can kaybı 2 bin 600'nin üzerinde. 49 Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede yurt dışından gelenlerin kendilerini 14 gün boyunca evlerinde izole etmeleri zorunlu hale getirildi.

Diğer ülkelere göre daha hafif önlemler alan İsveç'te can kaybı 793 oldu. 9 binden fazla vakanın rapor edildiği ülkede bir hastanenin talimatı ise tepki çekti. 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.

Bu arada Avrupa Birliği, salgın etkilerine karşı ekonomik kurtarma paketinde anlaşma sağladı. Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, 540 milyar avroluk paket üzerinde uzlaşıldığını duyurdu.