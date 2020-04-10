Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 92'ye ulaşırken, yeni enfekte olan 127 kişiyle birlikte toplam vaka sayısının 10 bin 95'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 164'ünün durumunun ağır olduğu, bin 61 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Tedbirler artırılmıştı

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.