Çin Dışişleri Bakanlığı, basın brifingini salgın nedeniyle sosyal medya üzerinden yapmaya başladı.

Brifingde TRT Haber Pekin Temsilcisi Musab Eryiğit'in sorusunu yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, yardımlarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

Çin Dişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Koronavirüs salgınında Çin’in en ihtiyaç duyduğu dönemde bulunduğu yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Detayları @trthaber muhabiri Musab Eryiğit aktardı. pic.twitter.com/69cK8bH0S7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2020

Chunying, "Çin, Türkiye’ye salgında en ihtiyaç duyduğu dönemde yaptığı yardımdan dolayı çok teşekkür ediyor. Bu yardım Türkiye’nin Çin’e karşı sahip olduğu dostane tavrın kanıtı olmuştur" dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yüklemişti.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda, bin biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu çerçevesinde sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etmişti.

Ülkenin önemli gazetelerinden Halkın Günlüğü, söz konusu gelişmeyi "Türkiye, Çin'e tıbbi malzeme yardımı tedarik ediyor." başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Türkiye'nin salgından koruyan maske ve tıbbi elbiseler gönderdiğini aktarmıştı.

Sosyal medya kullanıcılarından da Türkiye'ye teşekkür

Haberde, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağının, bu malzemeleri bıraktıktan sonra Vuhan'daki Türk vatandaşlarını şehirden alıp Türkiye'ye götüreceğine dikkat çekilmişti.

Çinli sosyal medya kullanıcılarından David Zhou, "Teşekkürler Türkiye, kara gün dostu. Türkiye, Çin halkının gerçek dostudur." ifadelerini kullandı.

Wang Şinpo da "Teşekkürler Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, teşekkürler Türk halkı" yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı da "Salgın bittikten sonra sizi Wuhan'a Huoguo ve Reganmian (Çin'e özgü et ve makarna yemekleri) yemeye beklerim." ifadelerine yer verdi.

Bunun yanı sıra aralarında Türkçe de yazılan çok sayıda "teşekkür ederim" mesajı paylaşıldı.