Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Karamanlis'in dün gece bir lokantada bulunduğu sırada park halindeki lüks aracına kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı.

Kısa sürede alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.