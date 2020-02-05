Gürcistan'da çığ düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kazbegi ilçesinde düşen çığ nedeniyle 1 Rus vatandaşı yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya sınırına yakın Stepantsminda kasabasında bir aracın çığ altında kaldığı bildirildi.
Araçta bulunan 1 Rus vatandaşının hayatını kaybettiği, araçtaki diğer 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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