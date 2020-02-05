Nancy Pelosi, elini sıkmayan Trump'ın konuşma metnini yırttı
Haber Giriş: Kaynak: Reuters
ABD Başkanı Trump, ulusa sesleniş mahiyetindeki Birliğin Durumu konuşmasını yaptı. Trump, Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasına başlamadan önce ev sahibi Nancy Pelosi'nin elini sıkmadı. Pelosi de konuşma bitiminde Donald Trump'ın metnini yırttı.
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump, yıllık Birliğin Durumu konuşmasını yaptı.
Konuşma için kürsüye gelen Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kendisine uzattığı eli sıkmadı.
[Fotoğraf: Reuters]
Trump, konuşmasında 3 yıl boyunca ekonomi, sağlık, diplomasi, ticaret, ulusal güvenlik, eğitim alanında yaptıklarını anlattı.
Cumhuriyetçi Partili senatör ve vekiller Trump'ın konuşmasını sık sık alkışlarla kesip "4 yıl daha" sloganları attı. Demokrat parti cephesi sessizdi.
Konuşması bitince Pelosi, Trump'ın elini sıkmamasının intikamını alır gibi Trump'ın konuşma metnini yırttı.
Birçok kişi bunu olgun olmayan bir davranış olarak yorumladı.
Etiketler: yıllık konuşma Trump Nancy Pelosi konuşma metni kongreSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 10:07
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