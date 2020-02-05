ABD Başkanı Donald Trump, yıllık Birliğin Durumu konuşmasını yaptı.

Konuşma için kürsüye gelen Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kendisine uzattığı eli sıkmadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Trump, konuşmasında 3 yıl boyunca ekonomi, sağlık, diplomasi, ticaret, ulusal güvenlik, eğitim alanında yaptıklarını anlattı.

Cumhuriyetçi Partili senatör ve vekiller Trump'ın konuşmasını sık sık alkışlarla kesip "4 yıl daha" sloganları attı. Demokrat parti cephesi sessizdi.

Konuşması bitince Pelosi, Trump'ın elini sıkmamasının intikamını alır gibi Trump'ın konuşma metnini yırttı.

Birçok kişi bunu olgun olmayan bir davranış olarak yorumladı.