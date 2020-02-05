İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.

Söz konusu planı reddettiklerini yineleyen Zarif ile Abbas, İslam dünyasının Filistin'in tüm haklarını desteklemek için birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.