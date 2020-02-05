Zarif ile Abbas ABD'nin Filistin'i parçalama planını görüştü
Haber Giriş: Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda Trump'ın sözde barış planını görüştü.
[Fotoğraf: AA]
İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.
Söz konusu planı reddettiklerini yineleyen Zarif ile Abbas, İslam dünyasının Filistin'in tüm haklarını desteklemek için birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Etiketler: Cevad Zarif mahmud abbasSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 10:28
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