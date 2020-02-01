Ülkenin önemli gazetelerinden Halkın Günlüğü, söz konusu gelişmeyi "Türkiye, Çin'e tıbbi malzeme yardımı tedarik ediyor." başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Türkiye'nin salgından koruyan maske ve tıbbi elbiseler gönderdiğini aktardı.

Haberde, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağının, bu malzemeleri bıraktıktan sonra Vuhan'daki Türk vatandaşlarını şehirden alıp Türkiye'ye götüreceğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'in sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Çinli sosyal medya kullanıcılarından David Zhou, "Teşekkürler Türkiye, kara gün dostu. Türkiye, Çin halkının gerçek dostudur." ifadelerini kullandı.

Wang Şinpo da "Teşekkürler Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, teşekkürler Türk halkı" yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı da "Salgın bittikten sonra sizi Wuhan'a Huoguo ve Reganmian (Çin'e özgü et ve makarna yemekleri) yemeye beklerim." ifadelerine yer verdi.

Bunun yanı sıra aralarında Türkçe de yazılan çok sayıda "teşekkür ederim" mesajı paylaşıldı.

Kargo uçağı dün hareket etmişti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yüklemişti.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda, 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu çerçevesinde sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etmişti.