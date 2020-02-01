Çin'den 42 kişiyi Türkiye'ye getirmek için Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket edene ambulans uçak, akşam saatlerinde Moğolistan'da yakıt ikmali yaptıktan sonra Çin'e ulaştı.

Uçakta, 2'si enfeksiyon profesörü 6 sağlık personeli bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Toplam 42 kişi Türkiye'ye getirilecek

Wuhan'daki 42 kişi Türkiye'ye getirilecek.

[Fotoğraf: Çin’den Türk vatandaşlarını tahliye edecek olan uçağın içi görüntülendi.]

Türkleri tahliye edecek uçak Wuhan'da. Ambulans uçağın içinden görüntüler TRT Haber'de. https://t.co/lGrYBwGPPS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan videoda, ülkeye intikali sağlanacak vatandaşların eşyalarının uçağa yüklendiği görüldü.

Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı. pic.twitter.com/0YZ0jh6yNu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020

Uçakla ayrıca Çin'e yardım amacıyla on binlerce maske, biyolojik tehlike tulumu ve koruyucu kıyafet de götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı.

Türk ve dost ülke vatandaşlarını @saglikbakanligi personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin’in Vuhan kentinden havalandı. pic.twitter.com/WCebxx2r7n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2020

14 gün gözetim altında tutulacaklar

Uçak indiğinde de ekipler dahil olmak üzere tüm yolcular, Ankara'da hazırlanan bir hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak.

[Fotoğraf: Uçakta 2'si enfeksiyon profesörü 6 sağlık personeli bulunuyor.]

Uçağın bugün öğleden sonra Türkiye'de olması bekleniyor.

[Fotoğraf: Türk vatandaşlarını yurda getirecek uçağın içi görüntülendi.]

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: Çin'den 34 Türk vatandaşını yurda getirecek uçak görüntülendi.]

[Fotoğraf: AA]