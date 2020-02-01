Brezilya'da sel ve heyelanlarda 67 kişi yaşamını yitirdi
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye yükseldi.
[Fotoğraf: AA]
Sao Paulo’dan sonra ülkenin en kalabalık 2'nci eyaleti olan Minas Gerais’e bağlı 196 şehir ve kasabada ilan edilen acil durum devam ediyor.
23 Ocak’tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 80 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Rio de Janeiro, Espritu Santo ve Minas Gerais eyaletlerine, felaketin etkilerinin azaltılması için 892 milyon real (yaklaşık 1,3 milyar TL) yardım yapılması kararlaştırıldı.
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