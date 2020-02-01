Sao Paulo’dan sonra ülkenin en kalabalık 2'nci eyaleti olan Minas Gerais’e bağlı 196 şehir ve kasabada ilan edilen acil durum devam ediyor.

23 Ocak’tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 80 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Rio de Janeiro, Espritu Santo ve Minas Gerais eyaletlerine, felaketin etkilerinin azaltılması için 892 milyon real (yaklaşık 1,3 milyar TL) yardım yapılması kararlaştırıldı.