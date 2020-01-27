Brezilya'da şiddetli rüzgar havaalanının çatısını uçurdu
Haber Giriş:
Brezilya'da bir havaalanı terminalinin çatısı aşırı yağış sonrası kuvvetli rüzgâr ile yerinden söküldü ve bazı bölümleri metrelerce uzağa savruldu.
Edinilen bilgiye göre olay dün Brezilya'da Ceará eyaletine bağlı Fortaleza şehrinde meydana geldi. Pinto Martins Fortaleza Uluslararası Havaalanı'nın çatısı kuvvetli rüzgâr sonrası uçtu.
Terminalin çatısının kalktığı ve parçaların savrulduğu anları ise havaalanındaki vatandaşlar görüntüledi.
Kaynak: DHA