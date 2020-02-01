Apple Çin'deki mağazalarını kapatıyor
Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Apple, koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle Çin ana karasındaki mağazaların kapatılacağını duyurdu.
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'li şirketten bugün yapılan açıklamada, ana karadaki tüm resmi mağazaların 9 Şubat tarihine kadar kapatılacağı bildirildi.
Açıklamada karara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Salgın sebebiyle ölü sayısı artıyor
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 46 kişinin daha öldüğünü açıkladı.
Böylece salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 259’a yükselmiş oldu.
Birçok uluslararası şirket, gelişmeler üzerine Çin'deki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.
Etiketler: apple koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 11:00
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