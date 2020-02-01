Dünyayı etkisi altına alan ve küresel çapta teyakkuza yol açan Koronavirüs salgını gündemdeki yerini koruyor. Salgının yavaşlama eğilimi göstermemesi, gözleri aşı çalışmalarına çevirdi. Bir çok ülke aşıyı en kısa sürede geliştirmenin mücadelesini verirken, aşının elde edilmesi için gerekli sürelerle ilgili farklı açıklamalar geliyor.

Bilim insanları aşıyı en kısa sürede kullanıma hazır hale getirmek için çalışıyor. Gözlerin çevrildiği Çin, aşıyı bir buçuk ay içinde geliştireceğini duyurdu.

Ancak aşının ne zaman hazır hale geleceğine ilişkin açıklamalar birbirinden çok farklı. Fransız Pastör Enstitüsü aşı çalışmasının 20 ay sürebileceğini belirtti. ABD'den ise farklı bir açıklama geldi. San Diego'da faaliyet gösteren bir ilaç firması yıl sonundan önce aşının geliştirilebileceğini bildirdi.

Almanya Araştırma Bakanı Anja Kaliczek aşının birkaç ay içinde geliştirileceğini umduğunu söyledi.

Avustralya'dan bir bilim grubu ise virüse karşı aşı geliştirilmesinde önemli aşama kaydetti.

Araştırmacılar, aşı üretiminin ilk adımı olarak söz konusu koronavirüsü laboratuvarda elde ettiklerini, bu virüsü başka ülkelerle paylaşabileceklerini belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu salgınla mücadele için 10 milyon dolarlık bağış kararı aldı. Söz konusu bağış, salgını daha iyi anlamak için yürütülen araştırmalar için kullanılacak.