Afganistan'da ABD hava saldırısında 5 sivil öldü
Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD birliklerinin Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde Taliban'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 sivil öldü.
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın Kunduz Valiliği Sözcüsü Nematullah Timuri, yaptığı açıklamada, ülkede NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinin, Daşti Arçi ilçesinde Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda, sivillerin de hedef alındığını ifade eden Timuri, 5 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Soruşturma başlatıldı
Timuri, Kunduz Valiliğinin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.
Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada ise Kunduz'da Taliban'a karşı düzenlenen hava saldırısında sivillerin kayıp verip vermediğiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: Afganistan abd hava saldırısı Kunduz vilayetiSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 09:41
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