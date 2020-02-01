Avustralya, Çin’den gelenleri ülkeye almayacak
Haber Giriş: Kaynak: AFP, Reuters
Avustralya, koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle, Çin’den gelen ve Avustralya vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye alınmayacağını açıkladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Açıklamayı Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptı.
Morrison, uygulamanın Avustralya vatandaşlarını kapsamadığını ifade etti.
Uçuşlar askıya alınıyor
Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas'tan bugün yapılan açıklamada ise 9 Şubat'tan 30 Mart'a kadar yapılacak Çin seferlerinin askıya alındığı belirtildi.
Ölü sayısı 259'a yükseldi
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 46 kişinin daha öldüğünü açıkladı.
Böylece salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 259’a yükselmiş oldu.
Etiketler: wuhan koronavirüs çin avustralyaSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 10:08
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