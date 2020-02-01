İran'da yolcu uçağı pistten çıktı
Haber Giriş:
Tahran-Kirmanşah seferini yapan ve içerisinde 110 kişi bulunan İran Air'e ait uçak, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
[Grafik: TRT Haber]
Kirmanşah Valisi Huşeng Bazuvend, Kirmanşah Şehid Eşref İsfahani Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıkan İran Air'e ait Airbus A319 tipi yolcu uçağının mürettebat dahil 110 kişi taşıdığını açıkladı.
Uçaktaki mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini söyleyen Bazuvend, yoğun kar yağışı ve iniş takımlarındaki kusurun kazaya yol açmış olabileceğini ve olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.
Etiketler: yolcu uçağı İran air iran hava yolları KırmanşahSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 10:14
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