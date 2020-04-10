Ücretsiz maskeler için Sağlık Bakanlığı tarafından 20-65 yaş arasındaki tüm vatandaşların cep telefonlarına, başvuru şartı aranmaksızın, kısa mesaj ile bir kod gönderilecek. Vatandaşlar bu kodu, eczane ile paylaşacak.

Her 10 gün için kişi başına 5 adet maske eczanelerden temin edilebilecek.

Uygulama, dün İstanbul'da başlatılmıştı. Ankara'da da bugün eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı uygulaması başladı.

Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelerimizde ücretsiz dağıtılmak üzere maskeler depolar aracılığı ile eczanelerimize ulaştırılmaya başlanacaktır. Maskelerin dağıtımı "Reçetem" sistemi üzerinden yapılacaktır. Dağıtım işlemi kurum tarafından eczacılarımıza ve hastalarımıza gönderilecek olan SMS ile başlayacaktır. Kurumun Reçetem sistemi üzerindeki güncellemeleri tamamlanmıştır.

Peki sistem nasıl işleyecek?

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek maske alabilecek. Yeni uygulamayla 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara kişi başına 10 gün için 5 adet maske verilecek.

Maskeler yaş aralığına göre verilecek, ilk mesaj alanlar 57-65 yaş aralığı oldu.

İzdiham olmaması için Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek kodu beklemek şart. Kod eczane ile paylaşılmazsa maske verilmeyecek.