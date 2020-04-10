Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede COVID-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edildi.
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