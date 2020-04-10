Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Saraç, YÖK olarak küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yönetmeye devam ettiklerini söyledi.

Saraç, koronavirüs salgını nedeniyle Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerin güçlük yaşadığını belirterek, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla, tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir." dedi.