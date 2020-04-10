Daha önce Türk Yıldızları, denizaltılar ve komandolar için müzik klipleri çeken tenor Oğuz Sırmalı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılında yayınlanmak üzere özel hazırlanan "Polis Havacılık Marşı"nı yazdı ve klip çekti.

Sırmalı, İçişleri Bakanlığı yetkililerine Polis Teşkilatı'nın 175. yılı dolayısıyla marş yazmak istediğini söylediğinde memnuniyetle karşılandığını ve hemen çalışmalara başladığını anlattı.

Tenor Sırmalı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'na ithafen yazdığı marşın bestesini Deniz Bijen Rahimi'nin yaptığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Koro bölümleri emniyet mensuplarınca seslendirildi

Marşın kayıt aşamasının bir hafta sürdüğünü, parçanın koro bölümlerinin emniyet mensuplarınca seslendirildiğini belirten Sırmalı, şunları söyledi:

"Marş tamamlandıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yakışır bir video yapmak gerekiyordu. Bu projenin yapımcısı olarak ben, yönetmen arkadaşım Oğuzhan Ejderoğlu ve Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile bir senaryo oluşturduk. 1-2 ay içerisinde senaryoyu tamamladık. Projemiz bitti ve sizlerle bugün buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."

"Onlar bu vatanın koruyucuları"

Dedesinin ve amcasının emniyet mensubu olduğunu, marşın ve klibin yapım aşamasında bu nedenle duygulu anlar yaşadığını dile getiren Sırmalı, şöyle devam etti:

"Onlar bu vatanın koruyucuları. Hissettiğim duyguları kelimelere dökmek kolay bir şey değil. Bizler bugün evlerimizde huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, onlar şu anda görevlerini en iyi şekilde yaptığı içindir. Sanatçılar olarak, onlara destek olduğumuzu sanatımızla göstermeye çalışıyoruz. Ben de yaptığım proje ile onların her zaman yanında olduğumu göstermek istedim."

Emniyet mensupları klipte görev alıyor

Havacılık Dairesi Başkanlığı personelinin yer aldığı klip, Polis Havacılık Birimi'nin yoğun günlük çalışma programından kesitler sunuyor.

Klipte, emniyet mensuplarının hep bir ağızdan marşı seslendirdiği görüntülere de yer veriliyor.

Marşın ilk kez kez seslendirildiği klibi Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından paylaştı ve klibi ile katkılarından ötürü Oğuz Sırmalı'ya teşekkürlerini iletti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın Instagram hesabında da bugün klibe yer verildi.