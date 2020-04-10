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Batman'da kavga eden 53 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 167 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'da kavga eden 53 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal etmeleri nedeniyle toplam 166 bin 950 lira para cezası kesildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri kent merkezinde kavga eden 53 kişiye korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.
Kavgaya karışan 53 kişiye toplamda 166 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.
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