Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa, Ağrı, Muş ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yurdun diğer bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.