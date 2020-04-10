Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi-İkinisan kavşağına kadar, Maraş Caddesi-Semaverli kavşağa kadar olan bölümü trafik ve yaya geçişine bugün saat 14.00 itibarıyla kısıtlandı.

Karar gereği kısıtlama bulunan caddelere zorunlu haller dışında araç ve yayaların girmesi yasaklandı.

Caddelere giriş-çıkışlar polis kontrolünde gerçekleştirilirken, trafik akışı transit sağlanacak. Araçlar caddede yolcu indirip bindirmeyecek.

Kısıtlama bulunan caddeye zorunlu olarak giren vatandaşlar, çıkışta yaptıkları işlemleri belgeleyecek. Yaptıkları işlemleri belgeleyemeyen vatandaşlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.